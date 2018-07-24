Tucson обновился для российского рынка

Кроссовер Tucson от Hyundai обновился для российского рынка

Обновленный Tucson дебютировал на автовыставке в Нью-Йорке весной этого года, российская премьера кроссовера должна состоится в августе в Москве, а уже до конца лета автомобиль станет доступен у российских дилеров.

Tucson получил новый обвес с новыми передним и задним бампером, что сделало модель немножко длиннее предыдущей версии. Кроссовер также получил новую двухъярусную головную оптику, измененные задние фонари и новую радиаторную решетку.

Но изменения коснулись только внешней части авто, под капотом у кроссовера остались все те же варианты силовых установок — 2-литровые бензиновый и дизельный агрегаты на 150 и 185 лошадиных сил соответственно, а также бензиновый турбо объемом 1,6 литра, выдающий 177 лошадиных сил.

С другой стороны, если нынешний дизельный Tucson продается с 6-ступенчатым автоматом, то обновленная версия будет доступная уже с 8-ступенчатым автоматом, а остальные версии коробки получат новые передаточные числа.