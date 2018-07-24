МВД намерено взять на контроль регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД

МОСКВА, 24 июля. / ТАСС /. МВД России планирует взять контроль над регистрацией новых автомобилей через автосалоны. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерства, законопроектом предполагается установить тарифы и ответственность за искажение регистрационных данных.

"Проектом федерального закона предлагается установить предельный уровень тарифов на услуги специализированных организаций по регистрации транспортных средств, а также ответственность должностных лиц за искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и маркировки основных компонентов транспортных средств, а также за нарушение установленных правил и требований при исполнении функций в процессе осуществления государственной регистрации транспортных средств. Для минимизации возможных нарушений в этой сфере контроль за деятельностью указанных организаций предлагается возложить на МВД России", — сказали в пресс-центре в ответ на запрос ТАСС.

Законопроектом предусматривается также участие дилеров в процессе регистрации исключительно новых и ранее не регистрировавшихся автомобилей.