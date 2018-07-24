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МВД намерено взять на контроль регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД
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МВД намерено взять на контроль регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. МВД России планирует взять контроль над регистрацией новых автомобилей через автосалоны. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерства, законопроектом предполагается установить тарифы и ответственность за искажение регистрационных данных.
"Проектом федерального закона предлагается установить предельный уровень тарифов на услуги специализированных организаций по регистрации транспортных средств, а также ответственность должностных лиц за искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и маркировки основных компонентов транспортных средств, а также за нарушение установленных правил и требований при исполнении функций в процессе осуществления государственной регистрации транспортных средств. Для минимизации возможных нарушений в этой сфере контроль за деятельностью указанных организаций предлагается возложить на МВД России", — сказали в пресс-центре в ответ на запрос ТАСС.
Законопроектом предусматривается также участие дилеров в процессе регистрации исключительно новых и ранее не регистрировавшихся автомобилей.
Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона «О государственной регистрации транспортных средств», который предусматривает регистрацию автомобилей через дилеров без посещения подразделений Госавтоинспекции. Кроме того, согласно будущему закону, при продаже подержанного автомобиля такой опции не предусматривается.
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