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Правила регистрации машин хотят изменить
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Совет Федерации обсудит закон о регистрации машин без посещения ГИБДД 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: EPA
Совет Федерации рассмотрит в субботу на заседании закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин у официальных дилеров без посещения ГИБДД.
Согласно документу, основное нововведение коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.
Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.
Закон определяет правовые и организационные основы, цели госрегистрации транспортных средств, права и обязанности участников отношений, возникающих в связи с госрегистрацией. Предусматривается, что не подлежат госучету транспортные средства, являющиеся товаром, реализуемым юрлицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.
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