Правила регистрации машин хотят изменить

Совет Федерации обсудит закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Совет Федерации рассмотрит в субботу на заседании закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин у официальных дилеров без посещения ГИБДД.

Согласно документу, основное нововведение коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.

Закон определяет правовые и организационные основы, цели госрегистрации транспортных средств, права и обязанности участников отношений, возникающих в связи с госрегистрацией. Предусматривается, что не подлежат госучету транспортные средства, являющиеся товаром, реализуемым юрлицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.