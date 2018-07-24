Дорожные камеры проконтролируют полисы ОСАГО

Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО

Московские комплексы автоматической фиксации нарушений могут начать проверять наличие у автомобилистов полисов ОСАГО уже с 1 сентября 2018 года. При этом никаких дополнительных усовершенствований существующая система мониторинга не потребует.

Руководство столичного ЦОДД, судя по всему, ждет только официальной отмашки, чтобы заставить камеры фиксировать, помимо прочих нарушений, еще отсутствие у автомобилистов полисов ОСАГО. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения", технически городская система камер уже готова приступить к такой работе.

"Система фотовидеофиксации в Москве универсальна, она обрабатывает огромное количество данных. Дополнительной нагрузки мы не боимся. Технически система полностью готова", — сказал собеседник агентства в ЦОДД.

Ранее сообщалось, что запустить проверку полисов при помощи комплексов автоматической фиксации планируется с 1 сентября 2018 года. Первое время проект будет считаться пилотным, а его функционирование будет тестироваться как раз на столичных дорогах и камерах.

Фиксировать планируется номерные знаки практически всех автомобилей, проехавших под камерами, а после сверять полученные данные по базам РСА. Поговаривают, что первое время нарушителям будут приходить не штрафы, а уведомления с настоятельной рекомендацией все же оформить полноценный полис.

Ранее один из инициаторов запуска проекта — Российский союз автостраховщиков — выражал сомнения в том, что систему автоматической фиксации удастся подготовить к назначенной дате. Страховщики опасались, что срок старта проекта придется сдвинуть. Однако, судя по всему, представители ЦОДД эти сомнения уже развеяли.