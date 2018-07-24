«Октавию» российской сборки начали экспортировать в ЕС

«Шкоду Октавию» российской сборки начали экспортировать в Чехию

Автомобили Skoda Octavia , выпускающиеся на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде, начали поставлять в страны Евросоюза

В прошлом году марка "Шкода" стала крупнейшим экспортёром автомобилей российского производства за пределы Таможенного союза: 17653 кроссовера Yeti нижегородского производства отправили в Чехию и другие страны Европы. Сейчас "Йети" уже не выпускается на ГАЗе, а на рубеж будут поставлять автомобили Skoda Octavia.

До конца этого года планируется отправить на за пределы России 10 тысяч "Октавий" — сперва в Чехию, а затем и в другие страны Евросоюза. От машин для российского рынка экспортные "Шкоды" отличаются двигателями, адаптированными к стандарту "Евро-6".