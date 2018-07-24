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«Октавию» российской сборки начали экспортировать в ЕС
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«Шкоду Октавию» российской сборки начали экспортировать в Чехию 

Wroom.ru 15 часов назад
Фото: Wroom.ru
Автомобили Skoda Octavia, выпускающиеся на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде, начали поставлять в страны Евросоюза.
В прошлом году марка "Шкода" стала крупнейшим экспортёром автомобилей российского производства за пределы Таможенного союза: 17653 кроссовера Yeti нижегородского производства отправили в Чехию и другие страны Европы. Сейчас "Йети" уже не выпускается на ГАЗе, а на рубеж будут поставлять автомобили Skoda Octavia.
До конца этого года планируется отправить на за пределы России 10 тысяч "Октавий" — сперва в Чехию, а затем и в другие страны Евросоюза. От машин для российского рынка экспортные "Шкоды" отличаются двигателями, адаптированными к стандарту "Евро-6".
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