Нарушителей ПДД на Николаевском мосту будут ловить с помощью камер

На Николаевском мосту установили видеокамеры. Приборы будут фиксировать автомобили, которые превышают допустимую скорость движения. Пока камеры работают в тестовом режиме. Об этом сообщили в краевом управлении дорог.

Напомним, недавно на ул. Партизана Железняка появился новый прибор фиксации нарушений. Камеру установили в районе съезда на Октябрьский мост. Пока прибор также работает в тестовом режиме — штрафы автомобилисты начнут получать уже в августе текущего года.

Также до конца планируется установить дополнительные комплексы на ул. Копылова, в районе дома №42, на Октябрьском мосту, на ул. 9 Мая, 74 и на ул. Тотмина в районе дома №21.

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