Законопроект о совершенствовании целевого обучения прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование механизма целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и установление особенностей приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования.

«Законопроектом сохраняются в основном действующие нормы в части целевого обучения, которое осуществляется на основе договора о целевом обучении между гражданином и заказчиком целевого обучения: федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом. Законопроектом указанный перечень дополняется индивидуальными предпринимателями», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поправками ко второму чтению уточняется, что сторонами договора могут также являться организация, осуществляющая образовательную деятельность и (или) организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении. Отмечается, что из существенных условий договора о целевом обучении документом предлагается исключить обязательство заказчика целевого обучения по организации учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а также основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по трудоустройству.

При этом поправками вводится положение, согласно которому осуществляющая образовательную деятельность организация учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации прохождения гражданином практики.

В число таких условий законопроектом предлагается включить обязательство гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении. Это призвано обеспечить защиту интересов работодателя в случае отчисления гражданина из образовательной организации ранее завершения срока освоения основной образовательной программы.

Также законопроект вводит новую норму об установлении в договоре о целевом обучении срока осуществления трудовой деятельности в организации, определенной указанным договором, но не менее трех лет, и срока трудоустройства в эту организацию.

Законопроектом при определении размера штрафных санкций за неисполнение условий договора о целевом обучении предлагается ограничиться возмещением заказчику целевого обучения расходов, связанных с предоставлением мер поддержки, не взимая двукратного штрафа, как в федеральном законе. Эта мера призвана повысить привлекательность механизма целевого обучения со стороны граждан. При этом ответственность заказчика целевого обучения за нетрудоустройство гражданина законопроектом устанавливается не двукратно размеру мер социальной поддержки, как в действующем федеральном законе, а в сумме, равной трехкратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте РФ, на территории которого должен был быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.

Законопроектом также уточняется, что к ответственности, возникающей в случае неисполнения обязательств в рамках договора целевого обучения, дополнительно предусматривается штраф в размере расходов на обучение гражданина соответствующего бюджета, за счет средств которых обучается гражданин, в случае соответствующего неисполнения обязательств гражданином или заказчиком целевого обучения. Данный штраф направляется на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 г.