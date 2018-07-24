Ещё
Мировой авторынок показал 4% роста в июне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мировой авторынок показал 4% роста в июне 

LiveCars.Ru 12 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Как сообщает Autostat.ru, в июне продажи автомобилей в мире выросли на 4,2% до 8,4 миллиона легковых и легких коммерческих авто.
По информации издания, очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 96,8 миллиона машин, а по итогам первого полугодия реализация авто в мире увеличились на 3,5% до 48,3 миллиона единиц.
Главным рынком для автопроизводителей по-прежнему остается Китай, где за первый месяц лета было продано 2,225 миллиона автомобилей, что на 4,2% больше, чем в июне 2017-го года.
Также крупными площадками автодилеров традиционно остаются Западная Европа и Северная Америка. В Европе за июнь было реализовано 1,671 миллиона единиц авто, что на 4,4% больше чем в июне 2017-го, а в Северной Америке отмечен рост в 5,2% до 1,55 миллиона автомобилей.
Лишь в странах Восточной Европы рынок продаж новых авто остался на том же уровне, что и в 2017-м — 382,5 тысяч единиц. Но при этом российский авторынок показал почти 11% роста, несмотря на все негативные тенденции — нестабильность курса рубля, повышение акцизов на мощные авто и индексацию утилизационного сбора.
Наконец, на рынках Южной Америки зафиксирован спад в 2,5% — было реализовано 256,6 тысяч автомобилей. Отрицательные показали также у рынков Японии и Южной Кореи, где за это время было продано около 650 тысяч автомобилей — это примерно на 5% ниже, чем год назад.
LiveCars.Ru: последние новости
Кроссовер Tucson от Hyundai обновился для российского рынка Обновленная Kia Optima подешевела на 10 тысяч рублей Обновленный Jeep Cherokee доступен в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АЗС разливала воздух вместо бензина2
У россиян хотят отбирать автомобили686
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение