Мировой авторынок показал 4% роста в июне

Как сообщает Autostat.ru, в июне продажи автомобилей в мире выросли на 4,2% до 8,4 миллиона легковых и легких коммерческих авто.

По информации издания, очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 96,8 миллиона машин, а по итогам первого полугодия реализация авто в мире увеличились на 3,5% до 48,3 миллиона единиц.

Главным рынком для автопроизводителей по-прежнему остается Китай, где за первый месяц лета было продано 2,225 миллиона автомобилей, что на 4,2% больше, чем в июне 2017-го года.

Также крупными площадками автодилеров традиционно остаются Западная Европа и Северная Америка. В Европе за июнь было реализовано 1,671 миллиона единиц авто, что на 4,4% больше чем в июне 2017-го, а в Северной Америке отмечен рост в 5,2% до 1,55 миллиона автомобилей.

Лишь в странах Восточной Европы рынок продаж новых авто остался на том же уровне, что и в 2017-м — 382,5 тысяч единиц. Но при этом российский авторынок показал почти 11% роста, несмотря на все негативные тенденции — нестабильность курса рубля, повышение акцизов на мощные авто и индексацию утилизационного сбора.

Наконец, на рынках Южной Америки зафиксирован спад в 2,5% — было реализовано 256,6 тысяч автомобилей. Отрицательные показали также у рынков Японии и Южной Кореи, где за это время было продано около 650 тысяч автомобилей — это примерно на 5% ниже, чем год назад.