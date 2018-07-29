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Ford создает дочернюю компанию для разработки автономных автомобилей
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Ford создает дочернюю компанию для разработки автономных автомобилей 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
Американский автоконцерн Ford Motor Company преобразует направление по разработке автономных автомобилей в отдельную бизнес-единицу Ford Autonomous Vehicles LLC, которая будет заниматься вопросами интеграции систем для автономного управления, исследованием и разработкой передовых технологий для автономных автомобилей, развитием сети автономного транспорта как услуги, совершенствованием опыта использования автономного транспорта с точки зрения клиента, а также будет включать команды по разработке бизнес-стратегии и развитию бизнеса.
Как сообщает пресс-служба Ford, основные мощности новой дочерней компании, которая сможет привлекать сторонние инвестиции, будут размещены в кампусе Ford в Корктауне (Детройт). Компания будет владеть долей Ford в стартапе Argo AI, партнере автопроизводителя в сфере разработки систем автономного управления автомобилем. Ford рассчитывает инвестировать в разработку автономных автомобилей 4 млрд долларов до 2023 года, включая инвестиции в размере 1 млрд долларов в Argo AI.
Шериф Маракби, в настоящее время вице-президент Ford по автономным автомобилям и электрификации, назначен генеральным директором (CEO) компании Ford Autonomous Vehicles LLC, подотчетным совету директоров под председательством Марси Клеворн, исполнительного вице-президента Ford и президента подразделения «Мобильность». Как отмечается, более тесное сотрудничество между командами разработки автономных транспортных средств и решений в сфере мобильности позволит быстрее разрабатывать сервисы и бизнес-модели, которые смогут процветать как в нынешних условиях, так и в эпоху становления автономного транспорта.
«Ford добился огромных успехов в создании цепочки добавленной стоимости для автономных автомобилей — от разработки технологий до реализации инновационных бизнес-моделей и уникального пользовательского опыта, — отметил президент и CEO Ford Motor Company Джим Хэкетт. — Сейчас самое подходящее время для консолидации нашей платформы для автономных автомобилей в единую команду. Это позволит оптимизировать бизнес для будущих возможностей».
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