LADA Priora: ключевые цифры к моменту снятия с производства 

LADA Priora, которая выпускалась в России с марта 2007 года, по решению руководства АВТОВАЗа снята с производственного конвейера по причине снижения покупательского интереса. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 с лишним лет на предприятиях АВТОВАЗ (2007-2018 гг.) и Чеченавто (2012-2015 гг.) произведено более 1 млн автомобилей Priora. С марта 2007 года по июль 2018 года реализовано около 850 тысяч таких автомобилей. Самый удачный для продаж LADA Priora период выпал на 2008-2012 годы, когда ежегодная реализация модели была близка к 100 тыс. шт. и даже намного превышала этот показатель, а ее доля составляла почти четверть продаж бренда LADA на российском рынке в целом. Но, начиная с 2013 года, доля модели в продажах LADA резко снизилась до 12,9% и продолжала снижаться, пока не опустилась в 2018 году до 4,2%. На 1 января 2018 года на учете в российском автопарке состояло более 770 тысяч LADA Priora. Самый большой парк модели насчитывается в Приволжском (243,7 тыс. шт.) и в Северо-Кавказском (166,4 тыс. шт.) федеральных округах. Судя по данным агентства «АВТОСТАТ», на Северном Кавказе, где модель занимает особенно высокую долю в парке (8,1%), в отдельных регионах эта доля еще выше. Так, например, в Чеченской Республике доля LADA Priora в парке достигла 18,1%, т.е. почти каждый пятый автомобиль на дорогах, в Дагестане (11,8%) и Ингушетии (11%) — практически каждый десятый. О том, какие преимущества и недостатки за годы эксплуатации обнаружили в своих «Приорах» автовладельцы и почему в целом по России упал покупательский спрос на модель — можно узнать из нашего экспресс-опроса.