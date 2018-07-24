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Продажи LADA в Евросоюзе в 1 полугодии выросли на 11%
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Продажи LADA в Евросоюзе в 1 полугодии выросли на 11% 

Автостат 11 часов назад
С января по июнь 2018 года в Европейском Союзе в общей сложности было продано 2770 новых автомобилей LADA, что на 10,7% больше, чем за 6 месяцев 2017 года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АСЕА. Несмотря на достигнутый рост, объемы реализации российских автомобилей в странах Евросоюза остаются очень низкими. Так, на долю LADA приходится 0,035% от всего европейского рынка. Это немного превышает совокупные показатели продаж Bentley, Bugatti и Lamborghini, но оказывается ниже аналогичных результатов Dodge и Maserati. Более подробная информация по продажам автомобилей в европейских странах по итогам июня и в целом по первому полугодию 2018 года содержится в разделе «Аналитика».
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