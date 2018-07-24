GM-АВТОВАЗ уходит на летние каникулы 

GM-АВТОВАЗ в соответствии с производственным графиком уходит в летний корпоративный отпуск, который продлится с 23 июля по 12 августа 2018 года включительно. В период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования, сообщает пресс-служба СП. Начиная с 13 августа завод будет работать в обычном режиме. Напомним, с 1 июля 2018 года GM-АВТОВАЗ ввел новые условия гарантии на внедорожники Chevrolet Niva, а также запускает акцию «Уверенность без ограничений». По условиям акции, приобретая новый автомобиль Chevrolet Niva у официальных дилеров в период с 1 июля по 31 августа 2018 года, новый владелец получает в подарок ТО1 и ТО2. GM-АВТОВАЗ гарантирует, что на всех автомобилях, проданных с 1 июля 2018 года, бесплатно будут устраняться: в течение 2-х лет — неисправности, связанные с производственными дефектами отдельных деталей и сборки, за исключением деталей и работ, оговоренных в разделе «Специальные условия гарантии», начиная со дня продажи автомобиля первому покупателю, без ограничения пробега; в течение 3-х лет — неисправности, связанные с производственными дефектами лакокрасочного покрытия деталей кузова, начиная со дня продажи автомобиля первому покупателю, без ограничения пробега; в течение 6 лет — дефекты сквозной коррозии деталей кузова на протяжении всего срока службы автомобиля, без ограничения пробега. С целью повышения доступности технического обслуживания и привлечения владельцев в сервисы официальных дилеров внесены изменения в регламент проведения работ по ТО, а также межсервиcные интервалы (ТО1 проводится на пробеге 2500 км, ТО2 — 10 тыс. км, далее через каждые 15 тыс. км). Вместе с тем с 1 июля 2018 года GM-АВТОВАЗ повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva. Стоимость комплектаций L, LC, LE, LE Камуфляж увеличилась на 15 тыс. рублей, комплектаций GL, GLC, LE+, LE+ «Камуфляж» — на 17 тыс. рублей. Так, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составляет 623 тыс. рублей, LC — 666 тыс. рублей, GL — 708 тыс. рублей, LE — 710 тыс. рублей, LE+ «Камуфляж» — 720 тыс. рублей, GLC — 757,5 тыс. рублей, LE+ — 770,5 тыс. рублей, LE+ «Камуфляж» — 780,5 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 14203 автомобиля (-2%).