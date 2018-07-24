Какие автомобили покупали жители Хорватии, пока их сборная шла к финалу? 

В финале Чемпионата мира по футболу FIFA сборная Хорватии проиграла Франции со счётом 2:4 — говорят, что хорваты показали лучший результат в истории национальной команды. А как обстоят дела на автомобильном рынке этой страны? Согласно данным, полученным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» от информационного партнёра focus2move, объем рынка новых легковых автомобилей в Хорватии по итогам первого полугодия 2018 года составил 38,2 тыс. единиц, что на 18,9% больше, чем годом ранее. Лидером авторынка среди марок является Volkswagen, реализовавший за 6 месяцев 2018 года 5,4 тыс. автомобилей — свыше 14% доли от общего объёма рынка за отчётный период. На второй строчке рейтинга расположилась французская марка Renault, с показателем 4,1 тыс. единиц и долей 10,7%. В первой тройке также немецкая марка Opel, продажи которой за январь-июнь 2018 года составили около 4 тыс. экземпляров (доля 10,4%). В ТОП-5 самых популярных марок автомобилей Хорватии также вошли Skoda (3,4 тыс. шт. ; доля 8,9%) и Suzuki (2,3 тыс. шт. ; доля 6%). Доля оставшихся марок рейтинга меньше 6%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительную динамику на авторынке Хорватии показывает почти вся первая «десятка». Исключение составил Ford (-16,5%). Самым популярным автомобилем у хорватов стал Renault Clio — за первое полугодие 2018 обладателями этой модели стали 2,1 тыс. человек (+20,7% по сравнению с прошлогодним результатом). На второй строчке рейтинга — Skoda Octavia (2,0 тыс. шт. ; +29,5%). В первую тройку также попадает Volkswagen Polo (1,4 тыс. шт. ; +32,5%). Четвёртое по популярности место занимает Opel Astra (1,3 тыс. шт. ; -9,7%), а замыкает пятёрку лидеров Volkswagen Golf (1,3 тыс. шт. ; +1%).