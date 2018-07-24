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Выпуск легковых машин в июне вырос на 15%
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Выпуск легковых машин в июне вырос на 15% 

Автостат 11 часов назад
По данным Росстата, за шесть месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 771 тыс. легковых автомобилей — это на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в июне было выпущено 139 тыс. машин, что на 15,1% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что в прошлом месяце GM-АВТОВАЗ вновь приостанавливал производство автомобилей Chevrolet Niva из-за сбоя в поставках комплектующих от нижегородской компании «Автокомпонент». Кроме того, с конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 150-тысячный автомобиль с момента начала производства в январе 2012 года. Производство грузовых автомобилей в январе-июне составило 71,7 тыс. единиц, что на 4,3% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 14,7 тыс. грузовиков — это на 6,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в июне увеличил производство на 16% до 3747 машинокомплектов. Предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» начало сборку среднетоннажного грузовика нового поколения Canter TF. На калининградском «Автоторе» стартовало производство грузовиков Hyundai HD65 по полному циклу. А калужский «ПСМА Рус» начал выпуск микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в комплектациях Business Lounge и Business VIP. Выпуск автобусов в России за шесть месяцев 2018 года снизился на 1,9% до 11,7 тыс. единиц. При этом в июне автобусные заводы произвели 2,4 тыс. машин (+1%).
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