Внедорожник Chevrolet Niva получил новые ценники 

Мониторинг цен * на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», показал, что в июле внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 15 — 17 тыс. рублей. Как сообщалось ранее, подорожание затронуло все комплектации, кроме комплектации SE, которая, наоборот, подешевела на 10 900 рублей. Нижний ценовой предел для Chevrolet Niva сейчас установлен на уровне 623 000 рублей, что на 15 тысяч выше предыдущего ценника. За эти деньги покупатель получит полноприводный внедорожник с двигателем 1,7 л (80 л.с.) и механической КП в комплектации L. Максимальная комплектация LE+ предлагается к продаже за 770 500 рублей, и здесь прибавка составила 17 тысяч. Кроме этого, возобновилась поставка комплектации SE, но уже по цене 760 000 рублей. Напомним, что эта комплектация пропала из официальных прайсов Chevrolet Niva в начале мая 2018 года, и тогда цена на нее составляла 770 900 рублей. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первые 6 месяцев 2018 года в России было реализовано 14 203 внедорожника Chevrolet Niva, что на 2% ниже результата годичной давности. * Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.