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Chevrolet Niva доступна со скидкой по программе трейд-ин
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Chevrolet Niva доступна со скидкой по программе трейд-ин 

Автостат 11 часов назад
GM-АВТОВАЗ с 23 июля запускает программу обновления парка колесных транспортных средств, подразумевающую приобретение автомобиля Chevrolet Niva на льготных условиях. Срок действия акции — до 31 августа 2018 года, сообщает пресс-служба СП. Условия приобретения по программе Трейд-ин распространяются на автомобили Chevrolet Niva комплектаций GL и LE+, имеющиеся в наличии у дилера на момент запуска программы — 23 июля 2018 года (отгруженные дилеру с GM-АВТОВАЗ по 20 июля 2018 года включительно). Скидка по программе Трейд-ин составит 30 тыс. рублей и совместима с акцией «Уверенность без ограничений» (ТО1 и ТО2 в подарок). Напомним, с 1 июля 2018 года GM-АВТОВАЗ повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva. Стоимость комплектаций L, LC, LE, LE Камуфляж увеличилась на 15 тыс. рублей, комплектаций GL, GLC, LE+, LE+ «Камуфляж» — на 17 тыс. рублей. Так, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составляет 623 тыс. рублей, LC — 666 тыс. рублей, GL — 708 тыс. рублей, LE — 710 тыс. рублей, LE+ «Камуфляж» — 720 тыс. рублей, GLC — 757,5 тыс. рублей, LE+ — 770,5 тыс. рублей, LE+ «Камуфляж» — 780,5 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 14203 автомобиля (-2%).
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