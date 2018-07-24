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Китайский авторынок в июне продолжил рост
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Китайский авторынок в июне продолжил рост 

Автостат 11 часов назад
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июня увеличились на 2,3% и составили 1 млн 874 тыс. 200 единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за шесть месяцев 2018 года китайский авторынок вырос на 4,6% до 11 млн 775 тыс. 300 машин, оставаясь крупнейшим в мире. Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию на 2,2% до 308400 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной. Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет порядка на 3% по отношению к прошлому году, когда было продано 24 млн 718 тысяч машин. Стабилизация спроса, в частности, обусловлена повышением с этого года налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. Кроме того, рост автомобильных продаж может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. Таким образом, на фоне продолжающегося экономического подъема основной спрос на автомобили ожидается со стороны городов и провинций, расположенных в глубине страны. Между тем правительство КНР активно стимулирует продажи электромобилей, введение налога на которые было отложено до конца 2020 года.
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