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Geely готовит новый паркетник
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Geely готовит новый паркетник 

Daily-Motor 12 часов назад
Фото: Daily-Motor
Фотошпионы «поймали» новый кроссовер в камуфляже. Как оказалось, им является автомобиль компании Geely, который должен быть представлен уже в скором времени.
По предварительным данным на снимке изображен автомобиль, который имеет кодовое название SX12, а вот его коммерческое имя пока держится в тайне. Построен он на базе платформы ВМА, разработкой которой занимались сами китайцы.
Отметим, что первым автомобилей, который выйдет именно на такой платформе станет модель SX11. Он выйдет в продажу в Поднебесной уже в ближайшие месяцы, тогда как недавно запечатлённое авто должно дебютировать не раньше следующего года.
Со временем новую платформу будут использовать не только для кроссоверов, но и для седанов, хэтчей и других модификаций машин. Напомним, что согласно техническим параметрам, авто на ВМА может работать с литровым или полуторалитровым моторами, а также с турбочетвёркой объёмом в 1.4 литра. Какие именно агрегаты будут скрываться под капотом сфотографированной модели, пока неясно. Известно лишь, что авто на новых «тележках» выйдет за рамки Поднебесной.
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