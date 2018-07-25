Geely готовит новый паркетник

Фотошпионы «поймали» новый кроссовер в камуфляже. Как оказалось, им является автомобиль компании Geely , который должен быть представлен уже в скором времени.

По предварительным данным на снимке изображен автомобиль, который имеет кодовое название SX12, а вот его коммерческое имя пока держится в тайне. Построен он на базе платформы ВМА, разработкой которой занимались сами китайцы.

Отметим, что первым автомобилей, который выйдет именно на такой платформе станет модель SX11. Он выйдет в продажу в Поднебесной уже в ближайшие месяцы, тогда как недавно запечатлённое авто должно дебютировать не раньше следующего года.

Со временем новую платформу будут использовать не только для кроссоверов, но и для седанов, хэтчей и других модификаций машин. Напомним, что согласно техническим параметрам, авто на ВМА может работать с литровым или полуторалитровым моторами, а также с турбочетвёркой объёмом в 1.4 литра. Какие именно агрегаты будут скрываться под капотом сфотографированной модели, пока неясно. Известно лишь, что авто на новых «тележках» выйдет за рамки Поднебесной.