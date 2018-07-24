Внедорожники «УАЗ» подорожали в отдельных комплектациях 

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате проводимого мониторинга цен * на новые автомобили в России. Так, было установлено, что с начала июля УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» подорожали на 10 — 25 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Меньше всего — на 10 тысяч — вырос в цене УАЗ « Хантер ». Теперь эту модель можно приобрести за 654 900 рублей в комплектации «Классик». Та же версия, но с блокировкой дифференциала, стоит уже 692 800 рублей. УАЗ « Патриот » подорожал сильнее, прибавив от 12,5 до 20 тысяч. Его самая доступная комплектация «Классик» теперь стоит 731 500 рублей, а топовая «Максимум» предлагается к продаже за 1 019 000 рублей. Отметим, что специальные версии этого внедорожника — « Экспедиционная » и « Футбольная » — остались без ценовых изменений и доступны за 1 039 900 и 995 000 рублей соответственно. Максимальный рост цен — на 25 тысяч — был отмечен у модели УАЗ « Пикап » в комплектациях «Престиж» и «Максимум». Теперь эти версии доступны за 1 030 000 и 1 100 000 рублей соответственно. Также отметим, что начальная комплектация «Классик» для этой модели не подорожала, и сейчас ее можно приобрести за 749 000 рублей. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на внедорожники «УАЗ» было зафиксировано в июне текущего года и составило от 10 до 18,5 тыс. рублей. Напомним, что по итогам первого полугодия 2018 года дилеры УАЗа реализовали 17 535 автомобилей, что на 5% ниже результата за аналогичный период 2017 года. * Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.