Tesla заподозрили в массовом отзыве автомобилей

Tesla начала производить достаточное количество Model 3, но, по мнению аналитика Needham & Co. Раджвиндра Джилла, многие клиенты, сделавшие предзаказы, нетерпеливы, чтобы ждать свои автомобили и возвращают их чаще, чем раньше. Об этом сообщает CNN.

Рост аннулированных заказов на Model 3 пришелся на середину июня, после чего количество отменных заказов превысило число депозитов на новые электромобили Tesla, говорит Джилл. Однако сама компания опровергает это.

В своем сообщении аналитик упомянул о долгом ожидании машин, истечении срока действия налоговой льготы в размере 7,5 тысячи тысяч долларов, также о том, что Tesla еще не сделала автомобиль в базовой комплектации за 35 тысяч долларов доступной для покупки. По его словам, каждый четвертый заказ на Model 3 аннулируется — вдовое чаще, чем годом ранее. А время ожидания Model 3 составляет от 4 до 12 месяцев. Также Джилл добавил, что продажи моделей S и X «тусклые», особенно после увеличения конкуренции от премиальных автопроизводителей.

В свою очередь компания Илона Маска отрицает, что число отмененных предзаказов увеличилось. По сообщению Tesla, данные, которые предоставил аналитик, устарели, так как на сегодняшний день клиенты получают свой автомобиль в течении 1-9 месяцев. Компания также придерживается планки в 100 тысяч произведенных Model 3 к концу года.

Для достижения целевого показателя Tesla должна нарастить объемы выпуска автомобилей на 27 процентов. Аналитик не верит в подобные обещания, он напирает на то, что компания продолжает нести убытки. Более того, он убежден, что к концу 2020 года компания потеряет 6 миллиардов долларов.

На сегодняшний день, чтобы приобрести новый электромобиль от Tesla клиенту необходимо заплатить депозит в размере тысячи долларов, затем доплатить 2500 тысяч долларов для выбора определенной комплектации, и лишь получив свой автомобиль заказчик выплачивает оставшуюся сумму