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Госдума разрешила регистрировать новые автомобили у дилеров
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Госдума разрешила регистрировать новые автомобили у дилеров 

Daily-Motor 7 минут назад
Фото: Daily-Motor
В полномочия российских автомобильных дилеров вошли новые возможности. Комитет Госдумы во втором чтении принял новый законопроект, согласно которому автосалонам позволят заниматься регистрацией новых автомобилей, избавив покупателей от необходимости посещения ГИБДД.
Проводить подобные операции дилерам будет позволено лишь при соблюдении определенных условий, в числе которых наличие соответствующего помещения и квалифицированных сотрудников.
После того, как закон будет принят, в ГИБДД будут присваивать автомобилям лишь сочетания букв и цифр, а изготовление номерных знаков будет передано частным фирмам.
Напомним, что сейчас за регистрацию автомобиля в ГИБДД нужно заплатить от 600 до 2 тысяч рублей. Информации о том, сколько будет стоить эта процедура у дилеров, пока нет.
Ожидается, что новые нормы вступят в силу в начале 2019 года.
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