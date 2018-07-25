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Выделенные полосы появились на семи столичных улицах
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Выделенные полосы появились на семи столичных улицах 

Москва24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На семи столичных улицах появились новые участки выделенных полос, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
17 автобусных маршрутов получили право приоритетного проезда на Верхней и Нижней Радищевской улицах, Николоямской, Баррикадной улице, улицах Солянка, Волхонка и в Солянском проезде, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Общая протяженность новых выделенных полос достигает двух километров. По словам Ликсутова, их вводят только там, где приоритет наземному транспорту нужен больше всего.
Ранее глава департамента транспорта рассказал, что в ближайшие несколько месяцев в городе появятся еще семь километров выделенных полос. Он пояснил, что это должно увеличить скорость общественного транспорта на участках на 30 процентов.
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