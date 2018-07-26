Топ-10 моделей на вторичном рынке LCV в Санкт-Петербурге 

Исследование «Автостат Инфо» показало, что на рынке автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге было продано 5900 ед. машин класса LCV за период первых пяти месяцев 2018 года.
Перепродажи сократились на 2,7% в сравнении с результатом продаж за аналогичный период прошлого года (6063 ед.).
На питерском рынке подержанных машин среди LCV наибольшим спросом пользуются автомобили «ГАЗ 3302 ГАЗель». Перепродажи таких LCV составили 967 ед. за отчетный январь-май 2018 года (-8,5%). Второе место у Ford Transit, объем перепродаж которого сократился на 6,5% и составил 763 ед. В тот же период на местном рынке было реализовано 415 б/у автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (+4%), 290 ед. Volkswagen Transporter с пробегом (-13%), а также 272 шт. подержанных «ГАЗ ГАЗель NEXT» (+22%).
Топ-10 моделей сегмента LCV на вторичном авторынке Санкт-Петербурга составили также FIAT Ducato (255 ед., -5,6%), Citroen Berlingo (218 шт., +6,3%), «ГАЗ-2705 ГАЗель» (203 ед., -19%), а также фургон LADA Largus (172 авто, +22%) и Volkswagen Caddy (167 ед., +5%).
Ранее мы сообщали, что за первые пять месяцев 2018 года в России было реализовано 156 619 LCV с пробегом. Это на 4,2% меньше, чем было перепродано в стране за тот же период прошлого года — 163 554 ед.