Топ-10 моделей на вторичном рынке LCV в Санкт-Петербурге

Исследование «Автостат Инфо» показало, что на рынке автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге было продано 5900 ед. машин класса LCV за период первых пяти месяцев 2018 года.

Перепродажи сократились на 2,7% в сравнении с результатом продаж за аналогичный период прошлого года (6063 ед.).

Ранее мы сообщали, что за первые пять месяцев 2018 года в России было реализовано 156 619 LCV с пробегом. Это на 4,2% меньше, чем было перепродано в стране за тот же период прошлого года — 163 554 ед.