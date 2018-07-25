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Каждый второй автомобиль бренда Hyundai продается по автокредиту
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Каждый второй автомобиль бренда Hyundai продается по автокредиту 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Согласно полученным статистическим данным, в период январь-июнь 2018 года продажа автомоделей Hyundai по автокредиту составила 50,5% от общего числа.
На долю спецпрограммы Hyundai Finance приходится в общем 22800 экземпляров (34%). В сравнении с прошлогодними данными, теперешние показатели выше на 23%.
В рамках спецпрограммы «Старт» было реализовано свыше 5000 экземпляров. На долю участников госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» пришлось 12500 покупок.
По ранее опубликованным данным, первое полугодие автоконцерн Hyundai в России закрыл 87035 продажами (+23,3%). Наиболее популярными оказались Solaris (33857 экз. /+3,4%) и Creta (33224экз. /+37,6%).
Другие автомодели именитого корейского автобренда также пользуются высокой популярностью на авторынке России.
Автокредитование в рамках спецпрограмм — хороший движитель реализации современных автомоделей, стоимость которых может быть довольно высокой для средних слоев населения РФ.
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