Кроссовер Mercedes-Benz GLC стал хитом продаж марки в сегменте SUV

Кроссовер Mercedes-Benz GLC стал хитом продаж марки в сегменте SUV Исследование рынка новых кроссоверов и внедорожников в России за период января-мая 2018 года показало, что за эти пять месяцев Mercedes-Benz реализовал 8437 новых SUV. Из данных статистики «Автостат Инфо» известно, что продажи марки в этом сегменте выросли на 20% относительно прошлогоднего результата — 7039 ед.

Среди SUV марки «Мерседес» хитом продаж в отчетный период стал компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC-Класса. С января по май 2018 года в РФ было продано 2886 таких машин, что на 40,4% выше прошлогоднего результата продаж (2056 ед.). Второе место в списке самых популярных в РФ SUV немецкого бренда принадлежит внедорожнику Mercedes-Benz GLE-Класса: 2610 ед. авто, проданных с января по май, что на 32% выше результата за тот же период 2017 года (1978 ед.). Полноразмерный внедорожник Mercedes-Benz GL-Класса переместился на третье место в этом рейтинге. За пять месяцев 2018 года продажи этой модели сократились на 16% в годовом сравнении и составили 1287 ед. против 1538 ед. В топ-5 попала и модель Mercedes-Benz GLA-Класса. Этот кроссовер разошелся на российском рынке в период первых пяти месяцев в количестве 1120 ед., что на 12% превысило результат годичной давности (998 ед.). «Пятерку» замыкает модель Mercedes-Benz GLS-Класса. Прирост продаж этого кроссовера составил 129%, в количественном выражении показатели реализации достигли отметки в 376 ед. против 164 ед., проданных в прошлом году.

Ранее мы также сообщали, что продажи новых SUV в России выросли за период января-мая 2018 года на 28,3% в годовом сравнении, то есть с 224 005 до 287 338 ед.