Россиянам упростили регистрацию машин

Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента в 2011 году. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке.

Согласно закону, основное нововведение коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС

Законом также определяются правовая и организационная основы, цели госрегистрации транспортных средств, права и обязанности участников отношений, возникающих в связи с госрегистрацией. Предусматривается, что не подлежат госучету транспортные средства, являющиеся товаром, реализуемым юрлицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.