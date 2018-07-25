Россиянам упростили регистрацию машин

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Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Fotolia / StockPhotoPro
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента в 2011 году. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке.
Согласно закону, основное нововведение коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.
Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.
Законом также определяются правовая и организационная основы, цели госрегистрации транспортных средств, права и обязанности участников отношений, возникающих в связи с госрегистрацией. Предусматривается, что не подлежат госучету транспортные средства, являющиеся товаром, реализуемым юрлицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.
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