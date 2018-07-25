Ещё
В России отменили старые ГОСТы для транспорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отменили старые ГОСТы для транспорта 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
Росстандарт упразднил часть ГОСТов, касающихся транспортных средств, в частности ликвидировано более сотни госстандартов по сертифицированию автомобилей.
Соответствующий документ российского регулятора вступает в силу с 1 сентября текущего года.
Как отмечено в сообщении представителей федерального органа, многие ГОСТы разрабатывались в начале «нулевых» и в то время стали многозначащим фактором для закрепления технических требований к автомобильной продукции.
На сегодняшний день еще действителен документ «О безопасности колесных ТС», но таким образом комплекс ГОСТов становится неактуальным. Особенно если учесть, что часть его содержит непосредственное делегирование к правилам ООН.
Росстандарт систематически мониторит нормативную базу, чтобы исключить возможность выдачи сертификатов на опасную продукцию.
На сегодняшний день для Росстандарта актуальна работа по предотвращению появления оборота поддельных комплектующих для автотранспорта.
Car.ru: последние новости
Серджио Маркионне покинул пост главы FCA. Причина в здоровье Дополнительная защита по ОСАГО стала дефицитом В Японии резко упал уровень объёма автомобильных продаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары141
Боксер на элитном авто сбил насмерть москвичку36
Начались продажи обновленных Logan и Sandero
В России презентовали кроссовер Range Rover 2019
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение