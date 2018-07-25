В России отменили старые ГОСТы для транспорта

Росстандарт упразднил часть ГОСТов, касающихся транспортных средств, в частности ликвидировано более сотни госстандартов по сертифицированию автомобилей.

Соответствующий документ российского регулятора вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Как отмечено в сообщении представителей федерального органа, многие ГОСТы разрабатывались в начале «нулевых» и в то время стали многозначащим фактором для закрепления технических требований к автомобильной продукции.

На сегодняшний день еще действителен документ «О безопасности колесных ТС», но таким образом комплекс ГОСТов становится неактуальным. Особенно если учесть, что часть его содержит непосредственное делегирование к правилам ООН

Росстандарт систематически мониторит нормативную базу, чтобы исключить возможность выдачи сертификатов на опасную продукцию.

На сегодняшний день для Росстандарта актуальна работа по предотвращению появления оборота поддельных комплектующих для автотранспорта.