На Крымском мосту уложили первые рельсы

Над Керченским проливом создается бесстыковой путь, который позволит поездам двинаться практически бесшумно.

Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом создается бесстыковой путь, который позволит поездам идти по рельсам плавно и почти бесшумно. Железнодорожные пути строятся последовательно — от Тамани к Керчи.

Строители вышли на Крымский мост уже с готового двухпутного участка железной дороги, который готов более чем на 80%. Его протяженность составляет 40 километров. В дальнейшем этот участок станет частью транспортно— логистической инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна и позволит доставлять грузы в морской порт Тамань.

Как рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев, на пролетах конструкции будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров, между которыми в последствии будут ввариваться уравнительные стыки для компенсации температурных расширений.

Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Максимальная скорость движения по нему пассажирских поездов составит 120 км/ч, грузовых составов — 80 км/ч.