Ещё
На Крымском мосту уложили первые рельсы
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Крымском мосту уложили первые рельсы 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: Инфоцентр Крымский мост
Над Керченским проливом создается бесстыковой путь, который позволит поездам двинаться практически бесшумно.
Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Над Керченским проливом создается бесстыковой путь, который позволит поездам идти по рельсам плавно и почти бесшумно. Железнодорожные пути строятся последовательно — от Тамани к Керчи.
Строители вышли на Крымский мост уже с готового двухпутного участка железной дороги, который готов более чем на 80%. Его протяженность составляет 40 километров. В дальнейшем этот участок станет частью транспортно— логистической инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна и позволит доставлять грузы в морской порт Тамань.
Как рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев, на пролетах конструкции будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров, между которыми в последствии будут ввариваться уравнительные стыки для компенсации температурных расширений.
Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Максимальная скорость движения по нему пассажирских поездов составит 120 км/ч, грузовых составов — 80 км/ч.
ТК «Звезда»: последние новости
В России презентовали кроссовер Range Rover 2019 В Минобороны опровергли слухи о постановке автомобилей граждан на воинский учет В России ожидается снижение цен на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары141
Боксер на элитном авто сбил насмерть москвичку36
Начались продажи обновленных Logan и Sandero
В России презентовали кроссовер Range Rover 2019
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение