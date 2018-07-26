Завод Toyota в Петербурге ушел на каникулы

Завод Toyota в Петербурге ушел на летние каникулы

Коллектив завода в Санкт-Петербурге ушел на летние каникулы почти на три недели, до 14 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«С 26 июля по 13 августа 2018 года на заводе « Тойота » в Санкт-Петербурге запланирован коллективный отпуск. Во время коллективного отпуска будут проводиться плановые работы по ремонту здания и оборудования. Завод будет работать в обычном режиме с 14 августа 2018 года», — сказал собеседник агентства.

Ранее на летние каникулы также ушел коллектив петербургского завода Hyundai — до 29 июля включительно и завод Nissan — по 12 августа.

Общий объем производства завода по итогам первого полугодия 2018 года остался на уровне 2017 года — 33,2 тысячи автомобилей, на долю Toyota Camry пришлось 16,6 тысячи автомобилей, как и на Toyota RAV4 — 16,6 тысячи автомобилей. При этом предприятие увеличило на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производимых на экспорт автомобилей, в том числе из-за роста интереса к обновленной Toyota Camry в Казахстане, которую завод начал выпускать в апреле 2018 года.

Завод поставляет автомобили на рынок РФ, а также в Казахстан и Белоруссию.