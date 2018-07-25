Страховщикам разрешат шпионить за водителями

Новые поправки Министерства финансов направлены на переход к индивидуальному расчету стоимости полиса и общую либерализацию рынка. На цену полиса будут влиять нарушения ПДД, частота использования автомобиля, стиль вождения, скорость движения и прочие параметры, которые будут регистрироваться специальными устройствами, которые страховщики будут устанавливать в автомобили. На итоговую стоимость повлияют и нарушения, зафиксированные камерами, а так же вождение в алкогольном и наркотическом опьянении.

Планируется ввести три разных вида полиса с разными лимитами выплат. Текущий вариант с выплатой 400 000 рублей за вред имуществу и 500 000 рублей — жизни и здоровью. К нему прибавятся варианты по 1 млн или 2 млн рублей. Но полис с большими выплатами можно будет оформить только с согласия страховой компании. А вот новый вид полиса сразу на три года можно будет приобрести и без согласия компании