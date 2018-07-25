Ещё
Страховщикам разрешат шпионить за водителями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страховщикам разрешат шпионить за водителями 

Car-Mania 7 часов назад
Фото: Car-Mania
Новые поправки Министерства финансов направлены на переход к индивидуальному расчету стоимости полиса и общую либерализацию рынка. На цену полиса будут влиять нарушения ПДД, частота использования автомобиля, стиль вождения, скорость движения и прочие параметры, которые будут регистрироваться специальными устройствами, которые страховщики будут устанавливать в автомобили. На итоговую стоимость повлияют и нарушения, зафиксированные камерами, а так же вождение в алкогольном и наркотическом опьянении.
Планируется ввести три разных вида полиса с разными лимитами выплат. Текущий вариант с выплатой 400 000 рублей за вред имуществу и 500 000 рублей — жизни и здоровью. К нему прибавятся варианты по 1 млн или 2 млн рублей. Но полис с большими выплатами можно будет оформить только с согласия страховой компании. А вот новый вид полиса сразу на три года можно будет приобрести и без согласия компании
В Минфине отмечают, что по новым правилам стоимость полиса не может превышать «потолок», установленный Центробанком, более чем в три раза.
Car-Mania: последние новости
Infiniti — останутся лишь четверо Краш-тест по-русски Этот загадочный Ford PowerShift
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары140
Боксер на элитном авто сбил насмерть москвичку36
Начались продажи обновленных Logan и Sandero
В России презентовали кроссовер Range Rover 2019
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение