Новости ОСАГО: Минфин озаботился стилем вождения

Страховщики оценили предложенные Минфином новые правила ОСАГО

Минфин предлагает отменить два спорных коэффициента при расчете стоимости полиса ОСАГО: мощности автомобиля и территориальный. Вместо них планируется ввести новые критерии: оценка стиля вождения, а также учет серьезных нарушений ПДД. Также нововведения коснутся и срока оформления полиса: в случае принятия поправок его можно будет оформить на три года. Однако эксперты считают, что подобные изменения только усугубят ситуацию с ОСАГО.

Минфин подготовил поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Соответствующий документ был передан для согласования в заинтересованные ведомства, с которым ознакомилась газета «Ведомости»

В нем содержатся почти все предложения Минфина по либерализации рынка, цель которых — переход к индивидуальному тарифообразованию, сообщает издание.

В настоящий момент базовый тариф составляет от 3431 до 4119 рублей, а итоговая стоимость ОСАГО рассчитывается с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также коэффициент бонус-малус — скидка за безаварийную езду или наоборот надбавка за ДТП.

Теперь же предлагается отменить два самых спорных коэффициента — мощности и территориальный, а вместо них ввести новые.

Одно из нововведений — это оценка стиля вождения водителя: нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость передвижения и другие критерии.

Фиксировать данные будут телематические устройства, установленные на автомобиле, следует из документа. В процессе эксплуатации телематическое оборудование периодически отсылает страховщику необходимые данные через спутниковые и мобильные каналы связи, после чего страховая компания анализирует полученные сведения.

Также влиять на стоимость полиса ОСАГО может и нарушение ПДД в течение года, предшествующего заключению договора на новый срок. В это число не входят нарушения, зафиксированные камерами фото— и видеофиксации. Учитываться будут следующие нарушения правил дорожного движения: вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и другие серьезные нарушения.

При этом, при учете новых коэффициентов, стоимость полиса не должна будет превышать более, чем в три раза, верхнюю границу базового тарифа, установленного Центробанком

Также появятся разные типы полисов с разными лимитами выплат. Помимо нынешних выплат до 500 тыс. руб. появятся полисы с выплатами в один и два миллиона рублей. Кроме того, водители получат право получать страховку на срок до трех лет, а не как сейчас до одного года.

При этом отмечается, что страховщикам поправки Минфина не понравились. Они указывают на то, что подобные нововведения могут наоборот усугубить ситуацию с полисами ОСАГО.

Директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников предположил, что жесткая отмена данных коэффициентов территории и мощности никак не улучшит ситуацию, в результате чего страховщики могут уйти из наиболее убыточных регионов.

«Жесткая отмена коэффициентов территории и мощности может привести к значительному ухудшению ситуации в ОСАГО. Мы категорически не согласны с теми, кто утверждает отсутствие зависимости убыточности ОСАГО от данных параметров. Под подобными утверждениями нет ничего, кроме взгляда обывателя, который не взглянул глубже в математику вида и статистические данные по рынку. Напротив — именно от данных параметров в первую очередь зависит убыточность деятельности страховщиков в данном виде страхования», — рассказал «РИА Новости» Печников.

В свою очередь руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» (ФАР) Сергей Канаев отмечает, что в случае принятия поправок «Российский союз автостраховщиков» (РСА) получит инструмент влияния на страховые организации.

«Российский союз автостраховщиков сможет в данном случае регулировать и контролировать страховые компании на местах. То есть, скорее всего, для рынка это будет полезно, а для автовладельцев, я думаю, нет. Но, пока об этом рано говорить», — предполагает эксперт в беседе с «RT».

Напомним, что ранее свои поправки в закон «Об ОСАГО» предложил Центробанк. Документ предполагал расширение коридора базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц на 20% вниз и вверх: при этом предполагалось поднять максимальную ставку с 4118 руб. до 4942 рублей, и понизить минимальную с 3432 руб. до 2746 рублей.