Bugatti сделала для «Широна» панорамную крышу

Компания Bugatti представила новую опцию для гиперкара Chiron под названием Sky View. Это панорамная крыша, состоящая из двух фиксированных стеклянных панелей, благодаря которым пространство над головой пассажиров можно увеличить на 2,7 сантиметра. Публичный дебют Chiron Sky View состоится на фестивале Monterey Car Week в конце августа.

Каждая панель Sky View насчитывает 65 сантиметров в длину и 44 сантиметра в ширину. Она представляет собой ламинированную структуру с тонким стеклом и четырьмя промежуточными слоями определенной функциональности. Первый слой отвечает за шумо— и звукоизоляцию, второй — за защиту от инфракрасного излучения. Третий и четвертый слои предотвращают ослепление и отфильтровывают ультрафиолетовые лучи.

При установке Sky View полностью сохраняется структурная жесткость кузова гиперкара и уровень безопасности. Благодаря ламинации также улучшается жесткость крыши.

Стоимость опции не называется. Возможно, она станет известна после августовской премьеры машины.

В конце августа Bugatti также планирует представить новый гиперкар под названием Divo. Это будет самый «драйверский» автомобиль марки. Divo выпустит в количестве 40 экземпляров, цена каждого составит минимум пять миллионов евро.