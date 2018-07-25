В Петербурге дети-мажоры выкинули сотни долларов из окна авто

На странице @richrussiankids в Instagram появилось видео, сделанное во время поездки «богатых детей» по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге.

Ролик демонстрирует, как одна из пассажирок машины выкидывает купюры из окна.

«Паша Дуров кидал 5 тысячные на Невский? Хах, держите сотни долларов, людишки», — сказано в подписи к видео.

Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids) 25 Июл 2018 в 4:23 PDT

В комментариях пользователи усомнились, что деньги — настоящие.

«Ага, из банка приколов», — написал @sabir.volkov.

«Когда он их кидал, курс был по 30р.» — предположил другой пользователь.

Еще один комментатор отметил, что «папины денюжки кидать легко».

«Самый бестолковый поступок, который я видел, лучше в детский дом лекарств закупили. А Павел Дуров по крайней мере сам заработал свои деньги и как бы даже он принёс свои извинения за то, что делал», — отметил @rumble_fish55.

27 мая 2012 года основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров выбросил 12 пятитысячных купюр из окна своего петербургского офиса. Дуров говорил, что акция должна была показать «переоцененность» денег.