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«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
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В Петербурге дети-мажоры выкинули сотни долларов из окна авто 

Рамблер 4 часа назад
На странице @richrussiankids в Instagram появилось видео, сделанное во время поездки «богатых детей» по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге.
Ролик демонстрирует, как одна из пассажирок машины выкидывает купюры из окна.
«Паша Дуров кидал 5 тысячные на Невский? Хах, держите сотни долларов, людишки», — сказано в подписи к видео.
В комментариях пользователи усомнились, что деньги — настоящие.
«Ага, из банка приколов», — написал @sabir.volkov.
«Когда он их кидал, курс был по 30р.» — предположил другой пользователь.
Еще один комментатор отметил, что «папины денюжки кидать легко».
«Самый бестолковый поступок, который я видел, лучше в детский дом лекарств закупили. А Павел Дуров по крайней мере сам заработал свои деньги и как бы даже он принёс свои извинения за то, что делал», — отметил @rumble_fish55.
27 мая 2012 года основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров выбросил 12 пятитысячных купюр из окна своего петербургского офиса. Дуров говорил, что акция должна была показать «переоцененность» денег.
Комментарии140  Ещё 2 источника 
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