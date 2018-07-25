«Мерседес» Боярского выставлен на продажу

Объявление о продаже седана Mercedes S-Class 1986 года, принадлежавшего актеру Михаилу Боярскому , появилось на онлайн-сервисе ""Юла.

Как сообщает автор объявления, первым владельцем этого автомобиля был консул Японии, который приобрел машину по спецзаказу. Затем седан выкупил актер Михаил Боярский, на что указывает запись в ПТС. В 2001 году автомобиль попал в руки родственника Боярского, который владеет машиной по сей день.

В Mercedes S-Class, который прошел более 270 тыс. километров, были покрашены только бамперы — другие элементы покраске не подвергались. Совсем недавно был проведен капитальный ремонт двигателя, при этом использовались только оригинальные запчасти.

Иномарка укомплектована 2,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 159 л.с., механической коробкой. Привод колес у машины — задний.