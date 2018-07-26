В Ford нашли способ избавиться от «фантомных пробок»

В отпускной период на загородных дорогах часто образовываются, что называется, фантомные пробки и специалисты Ford исследовали методы избавления от них.

Как отмечают исследователи, иногда ситуация на дороге может и вполне мирного трафика превратиться в напряженный затор.

Зачастую это происходит, когда водитель резко ударяет по тормозам или начинает неожиданно перестраиваться на другую полосу.

Ситуация много, но вот например, резкое торможение может за пару секунд образовать на шоссе многокилометровую пробку.

Инженеры Ford инициировали исследования, в ходе которых были задействованы 36 авто, оснащенных адаптивным круиз-контролем. Тестирование проводилось в трех ситуациях: при включенной АСС, при отключенном круиз-контроле и при частично задействованной системе.

В результате выяснилось, что адаптивный круиз-контроль способствует ослаблению последствий непредвиденных торможений, так как «на автомате» удерживает определенное расстояние между участниками движения и может механически разгоняться и тормозить.

В России адаптивным круиз-контролем Ford оснащает только внедорожник Explorer, однако эта система получила распространение на моделях и других брендов.