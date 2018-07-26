Цены на бензин взяли новую высоту

За первый месяц лета средняя стоимость бензина увеличилась на 90 копеек и превысила отметку в 41 рубль за литр.

Согласно отчету Росстата , топливо подорожало в 82 регионах России. Наибольший рост цен был зафиксирован в Тыве (+7,5%), на Алтае (+5,7%), в Осетии и Орловской области (+5,4%). В Москве средняя стоимость бензина увеличилась на 2,8%, а в Санкт-Петербурге — на 1,4%.

Лишь в двух регионах топливо подешевело — в Ивановской (-1,3%) и Тамбовской (0,2%) областях.

Аналитики также отмечают, что розничные цены бензина почти по всех регионах в июне преодолели отметку в 41 рубль. При этом самый дешевый бензин продавался в Алтайском крае — там литр топлива стоил 41,3 рубля. Самая высокая цена была зафиксирована на АЗС на Чукотке — 53,48 рубля за литр.

Что же касается дизтоплива, то выше всего цены были в Магаданской области (58,67 рублей за литр, рост на 1,1% по сравнению с маем), а самые низкие — в Ингушетии (35,71 рубля за литр, рост на 1,7%).

В среднем потребительская цена литра автомобильного бензина в стране в июне выросла на 2,1%, до 43,49 рубля за литр, дизельного топлива — на 1,9%, до 44,54 рубля за литр.