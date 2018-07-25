В России начались продажи обновленных Logan и Sandero

Модели доступны с бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра, механической или автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 544 тысяч рублей.

От дорестайлинговых машин обновленный седан и хэтчбек можно отличить по С-образным дневным ходовым огням, новому бамперу, измененной окантовке противотуманных фар. Помимо этого, после обновления Logan и Sandero получили черную решетку радиатора с хромированными накладками.

В салоне появился новый руль, изменился размер подстаканников на центральной консоли. Отныне модели получили функцию троекратного мигания поворотников, индикатор отображения температуры двигателя, 12-вольтовую розетку для пассажиров второго ряда (начиная с комплектации Life) и возможность открыть лючок бензобака кнопкой из салона.

Цены на дорестайлинговые машины начинаются от 494 тысяч рублей.