Infiniti — останутся лишь четверо

Судя по всему, модельный ряд Infiniti в России резко сократится. По нашим сведениям, полученным от источника в структуре импортера, марка планирует оставить в нашей стране всего 4 модели. Покупателям будут доступны Q50, QX50, QX60 и QX80. Остальные модели покинут дилерские центры.

К сожалению, источник не смог сообщить, когда именно будет принято такое решение. Скорее всего, это произойдет в следующем году. Представитель марки Infiniri по связям с прессой Артем Дербенев сообщил, что в этом году никаких изменений в модельной линейке не планируется. На следующий год планы пока не озвучивались.

Не трудно понять, что Infiniti испытывает проблемы в России. Продажи автомобилей резко снизились, несмотря на открытие новых дилерских центров. По итогам 2017 года (данные AEB) японская марка продала 4 972 автомобиля, увеличив продажи на 10%. Но в этом году за 6 месяцев продажи упали на 19% до 2 145 автомобилей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

2016-й так же стал провальным для Infiniti. Продажи упали на 18%.

Фото: Infiniti