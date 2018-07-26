Ещё
Suzuki отзывает в России седаны Kizashi
Далее:
Читайте также:
Ещё

Suzuki отзывает в России седаны Kizashi 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Росстандарт и представители Suzuki в России заявили о необходимости отозвать 11 экземпляров модели Suzuki Kizashi, реализованных нашим соотечественникам.
Отзывная кампания будет проходить на добровольной основе, а предполагаемой причиной отзыва названа неисправность блока управления CVT.
По словам производителя, в схеме регулятора может оказаться бракованный резистор, который может способствовать образованию трещин и в итоге привести к активному возрастанию сопротивления тока в контуре.
Производитель берет на себя все расходы по отзывной кампании и предполагает в процессе ТО выявить возможную неисправность, для чего будет проведено диагностирование вариатора и его БУ, а при необходимости неисправную деталь заменят.
Росстандарт обещает опубликовать на своем портале перечень VIN-кодов авто, предусмотренный к отзыву.
Автовладельцев «пострадавших» Suzuki Kizashi предполагает оповестить письменно и по телефону.
Car.ru: последние новости
В Ford нашли способ избавиться от «фантомных пробок» Bugatti Chiron обзавёлся панорамной крышей Минфин России решился всерьез взяться за закон об ОСАГО
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве245
Цены на бензин взяли новую высоту1
Смерть на встречке: полицейский на BMW влетел в «Газель»
Несколько ошибок могут загубить любую машину
Mercedes представил самый компактный седан
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение