Suzuki отзывает в России седаны Kizashi

Росстандарт и представители Suzuki в России заявили о необходимости отозвать 11 экземпляров модели Suzuki Kizashi , реализованных нашим соотечественникам.

Отзывная кампания будет проходить на добровольной основе, а предполагаемой причиной отзыва названа неисправность блока управления CVT.

По словам производителя, в схеме регулятора может оказаться бракованный резистор, который может способствовать образованию трещин и в итоге привести к активному возрастанию сопротивления тока в контуре.

Производитель берет на себя все расходы по отзывной кампании и предполагает в процессе ТО выявить возможную неисправность, для чего будет проведено диагностирование вариатора и его БУ, а при необходимости неисправную деталь заменят.

Росстандарт обещает опубликовать на своем портале перечень VIN-кодов авто, предусмотренный к отзыву.

Автовладельцев «пострадавших» Suzuki Kizashi предполагает оповестить письменно и по телефону.