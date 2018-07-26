ОСАГО идет на резкий маневр

Минфин разработал проект поправок к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности. По данным «Ведомостей», министерство предлагает отменить два самых спорных коэффициента — региональный и связанный с мощностью двигателя.

К тому, какое отношение лошадиные силы имеют к стоимости полиса, вопросы возникали давно. С региональным коэффициентом ясности больше. В стране действительно есть места, где мошенники особенно активны, и деятельность страховщиков там убыточна. По мнению замглавы Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеба Виленского, предложенные меры эту проблему не решают:

Глеб Виленский, замглавы Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП: «До тех пор, пока в ряде регионов судебная практика будет несправедливой, невозможно обсуждать на практике ситуацию, при которой цена полиса будет одинакова в токсичном и нетоксичном регионе».

Страховщики тоже против. Свою позицию они подкрепляют статистикой по рынку добровольного автогражданского страхования. Если коротко, то, по словам представителей отрасли, в ряде регионов мошенники специально покупают полисы с максимальным лимитом, чтобы потом заставлять страховщиков платить по несколько сотен тысяч рублей даже за аварии, которых не было.

Что еще предлагает Минфин? Привязать цену полиса к манере вождения водителя. Так, страховка обойдется дороже нарушителям — тем, кто выезжает на встречку, превышает скорость более чем на 60 километров в час, ездит на красный. Эти данные страховые компании будут получать от ГИБДД . Но есть и еще одно предложение — с помощью специальных приборов определять резкость торможения, скорость езды, продолжительность и частоту использования автомобиля.

Однако если все эти параметры можно будет передать страховой, где гарантии того, что на черный рынок не попадут базы данных, в которых будут отображены в том числе и маршруты передвижения? Привет неверным супругам, звездам шоу-бизнеса и тем, кто в рабочее время занимается своими делами. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев успокаивает: применять приборы телеметрии будут далеко не все страховые компании.

Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков: «Это уже на усмотрение страховщика. У какой-то страховой компании будут, например, для коэффициента использоваться только нарушения ПДД — система сейчас позволяет это фиксировать. Кто-то добавит туда, как это сделано по автокаско, какие-то дополнительные условия. Но это будут необязательные вещи, просто будет коэффициент, и он будет разный у страховщиков, который зависит от качества и стиля вождения транспортного средства. Потому что действительно на каждую машину поставить устройство, которое осуществляет телематический контроль за вождением, очень дорого. И откуда возьмутся деньги? Либо из карманов страхователей, либо из карманов страховщика».