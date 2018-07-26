«Европлан» представил новую программу лизинга коммерческих автомобилей Peugeot 

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева, и российское представительство Peugeot запустили новую программу приобретения коммерческих автомобилей в лизинг.
Так, фургон Peugeot Expert с рекомендованной ценой от 1 499 900 рублей доступен на срок лизинга 60 месяцев с ежемесячным платежом от 17 692 рублей и выгодой по акции в размере 224 985 рублей, уточняется в сообщении финорганизации.
Восьмиместный микроавтобус Peugeot Traveller с рекомендованной ценой от 1 999 900 рублей доступен в лизинг на 60 месяцев с ежемесячным платежом от 24 360 рублей и выгодой по акции в 299 985 рублей.
Программа действует во всех регионах России до 31 октября 2018 года.
»Европлан» также предлагает страхование, регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобилей.