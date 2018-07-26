«Европлан» представил новую программу лизинга коммерческих автомобилей Peugeot

Так, фургон Peugeot Expert с рекомендованной ценой от 1 499 900 рублей доступен на срок лизинга 60 месяцев с ежемесячным платежом от 17 692 рублей и выгодой по акции в размере 224 985 рублей, уточняется в сообщении финорганизации.

Восьмиместный микроавтобус Peugeot Traveller с рекомендованной ценой от 1 999 900 рублей доступен в лизинг на 60 месяцев с ежемесячным платежом от 24 360 рублей и выгодой по акции в 299 985 рублей.

Программа действует во всех регионах России до 31 октября 2018 года.