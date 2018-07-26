Mercedes представил самый компактный седан

Mercedes-Benz представил самый компактный седан

Четырехдверный Mercedes-Benz A-класса уже был продемонстрирован — но в длиннобазной модификации и для рынка Китая. Сейчас производитель рассекретил версию седана, которая поступит в продажу на всей остальной планете.

Длина новинки составляет 4 549 мм, что на 91 мм короче еще одной четырехдверки — купеобразного Mercedes-Benz CLA. А вот колесная база уменьшилась до 2 729 мм — это на 60 мм меньше, чем у китайского седана А-класса. Ширина модели составляет 1 796 мм, высота — 1 446 мм, объем багажника — 420 л, в точности, как в Китае.

Моторная гамма новинки, как предполагается, будет зависеть от рынка, на котором седан будет продаваться. Известно, например, что для США производитель приготовил двухлитровый турбомотор мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента, причем агрегатироваться он будет с семиступенчатым роботом и опциональной системой полного привода.

Тот же мотор в Европе ограничили в мощности до 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента, но запланировали и дизельный двигатель. В версии A180d седан сможет похвастать 116 л.с. и 260 Нм. Коробка предусмотрена та же самая — семиступенчатый робот. Впрочем, не исключено, что через некоторое время после начала продаж седану станут доступны и другие силовые агрегаты.

Интересно, что в зависимости от типа привода и двигателя может варьироваться и конструкция задней подвески. Самые мощные версии с полным приводом получат многорычажный вариант, тогда как остальным достанется традиционная балка.

В стандартное оснащение седана войдет электронная приборная панель, но ее размер будет зависеть от комплектации: для базовых версий предусмотрен 7-дюймовый вариант, а в топовых он вырастет до 10,25 дюйма и сравняется по размеру с монитором бортовой мультимедийной системы.

Производитель уже успел заявить, что по части электронных систем компактному седану будет доступно подавляющее большинство тех ассистентов, которыми оснащаются и старшие модели. В список уже включены адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности, ассистент превентивного торможения, монитор слепых зон и тому подобное.

Производить Mercedes-Benz A-класса планируется сразу в нескольких местах. К примеру, на европейский рынок четырехдверка будет поставляться с завода в Германии, а на рынок США — из Мексики, с предприятия, созданного "Мерседесом" вместе с альянсом Renault-Nissan. Длиннобазную же версию для Китая собирают в Пекине.

Предположительно, продажи новинки в Северной Америке начнутся еще до конца нынешнего года, а вот европейцам придется потерпеть до 2019 года.

Ранее в Mercedes-Benz назвали новый седан "самым обтекаемым среди всех серийных машин на планете".