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Ford Ranger Raptor лишится одного силового агрегата
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Ford Ranger Raptor лишится одного силового агрегата 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн Ford сообщил, что высокопроизводительная версия небольшого пикапа Ranger Raptor, которая имеет бензиновую V-образную «шестерку» больше выпускаться не будет.
Вице-президент компании по Азиатско-Тихоокеанскому региону рассказал, что в данное время Ranger Raptor можно приобрести с 2,4-литровым дизельным силовым агрегатом, производительность которого 211 л.с. при 500 Нм крутящего момента. Как отмечает представитель концерна, этой производительности вполне хватает для данного автомобиля.
По его мнению, дизельный V-образный шестицилиндровый трехлитровый движок не подходит для пикапа и по экономичным меркам, и по прочим критериям.
Напомним, что производитель в 2012 году остановил производство маленького пикапа третьей генерации. Хотя любители этих грузовичков стали приобретать более мощный вариант под названием Ranger Raptor.
Подметим, что раньше этот пикап оснащался бензиновым 2.7-литровым силовым агрегатом V6 семейства EcoBoost.
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