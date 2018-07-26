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Nissan выплатил «АвтоВАЗу» 1,9 млрд рублей за досрочное завершение выпуска автомобилей в Ижевске
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Nissan выплатил «АвтоВАЗу» 1,9 млрд рублей за досрочное завершение выпуска автомобилей в Ижевске 

Rambler News Service 4 часа назад
Компания Nissan Manufacturing Rus выплатила группе «АвтоВАЗ» компенсацию в 1,877 млрд руб. в качестве компенсации убытков за досрочное прекращение производства автомобилей Nissan на заводе «АвтоВАЗа» в Ижевске, следует из финансового отчета российской группы по МСФО за I полугодие.
«В июле группа заключила соглашение с Nissan Manufacturing Rus о компенсации убытков в связи с прекращением производства автомобилей Nissan на заводе в Ижевске в сумме 1,877 млрд руб. Эта компенсация получена в полной сумме до даты утверждения отчета», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 2014 года собирал в Ижевске для Nissan автомобили Nissan Sentra и Tiida. Производство завершилось в 2017 году. Nissan объяснял приостановку производства большими складскими запасами.
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