Nissan выплатил «АвтоВАЗу» 1,9 млрд рублей за досрочное завершение выпуска автомобилей в Ижевске

Компания Nissan Manufacturing Rus выплатила группе «АвтоВАЗ» компенсацию в 1,877 млрд руб. в качестве компенсации убытков за досрочное прекращение производства автомобилей Nissan на заводе «АвтоВАЗа» в Ижевске, следует из финансового отчета российской группы по МСФО за I полугодие.

«В июле группа заключила соглашение с Nissan Manufacturing Rus о компенсации убытков в связи с прекращением производства автомобилей Nissan на заводе в Ижевске в сумме 1,877 млрд руб. Эта компенсация получена в полной сумме до даты утверждения отчета», — говорится в документе.