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«Балтийский лизинг» снизил лизинговые платежи на все модели автомобилей Skoda
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«Балтийский лизинг» снизил лизинговые платежи на все модели автомобилей Skoda 

Банки.ру 4 часа назад
Компания «Балтийский лизинг» снизила лизинговые платежи на все модели автомобилей Skoda в рамках сотрудничества с представительством Skoda Auto в России. Об этом сообщается в пресс-релизе лизинговой компании.
Для получения финансирования достаточно предоставить минимальный пакет документов: анкету и заявку на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовую отчетность. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.
При оплате первоначального взноса 40% и сроке лизинга 12 месяцев первый внедорожник Skoda Kodiaq и флагманская модель Superb в комплектациях Ambition и Style доступны без переплат.
Также компания предлагает оперативный лизинг. От лизингополучателя не требуется уплата авансового платежа и ему предоставляются дополнительные услуги — от регистрации и и страхования до шинного сервиса и услуг по телематике
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