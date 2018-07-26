«Балтийский лизинг» снизил лизинговые платежи на все модели автомобилей Skoda

Компания «Балтийский лизинг» снизила лизинговые платежи на все модели автомобилей Skoda в рамках сотрудничества с представительством Skoda Auto в России. Об этом сообщается в пресс-релизе лизинговой компании.

Для получения финансирования достаточно предоставить минимальный пакет документов: анкету и заявку на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовую отчетность. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.

При оплате первоначального взноса 40% и сроке лизинга 12 месяцев первый внедорожник Skoda Kodiaq и флагманская модель Superb в комплектациях Ambition и Style доступны без переплат.

Также компания предлагает оперативный лизинг. От лизингополучателя не требуется уплата авансового платежа и ему предоставляются дополнительные услуги — от регистрации и и страхования до шинного сервиса и услуг по телематике