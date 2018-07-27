«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин

В ходе рабочей поездки в Йоханнесбург президент России вновь пересел с автомобиля отечественного производства на Mercedes S-Class Pullman.

Вероятно, частая смена лимузинов объясняется тем, что в Гараже особого назначения пока не представлено достаточное количество экземпляров российского Aurus Senat. По крайней мере, именно так ранее заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Несмотря на объяснения Пескова, Путин уже использовал лимузин проекта "Кортеж" во время зарубежной поездки: он прибыл на "Аурусе" на встречу с президентом США Дональдом Трампом , которая недавно состоялась в Хельсинки. Саммит стал первым выездом "Сената" за границу.

Перед этим Путин, отправляясь за рубеж, пересаживался на "Пульман" — например, в ходе визитов в Австрию и в Китай.