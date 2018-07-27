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«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин
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«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин 

Авторамблер 54 минуты назад
Фото: Ruptly
В ходе рабочей поездки в Йоханнесбург президент России вновь пересел с автомобиля отечественного производства на Mercedes S-Class Pullman.
Вероятно, частая смена лимузинов объясняется тем, что в Гараже особого назначения пока не представлено достаточное количество экземпляров российского Aurus Senat. По крайней мере, именно так ранее заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Несмотря на объяснения Пескова, Путин уже использовал лимузин проекта "Кортеж" во время зарубежной поездки: он прибыл на "Аурусе" на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая недавно состоялась в Хельсинки. Саммит стал первым выездом "Сената" за границу.
Перед этим Путин, отправляясь за рубеж, пересаживался на "Пульман" — например, в ходе визитов в Австрию и в Китай.
Напомним, впервые новый российский лимузин Aurus Senat был представлен на церемонии инаугурации Владимира Путина 7 мая. Позже президентский лимузин в сопровождении других автомобилей проекта "Кортеж" — седана Senat и минивэна Arsenal — был не раз замечен в Москве.
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