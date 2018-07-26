Подорожание ОСАГО отложено. Ненадолго

Подорожание ОСАГО отложено, но ненадолго

Уже в ближайшее время тарифный коридор базового тарифа по полисам ОСАГО должен был расшириться. Однако Центробанк как регулятор этого рынка заявил, что расширение состоится несколько позже, причем исключительно по техническим причинам.

Банк России просто не успевает зарегистрировать в Минюсте нормативный акт, в котором, собственно, и прописаны детали расширения тарифного коридора. Именно поэтому введение в действие новых тарифов перенесено на начало осени. Конкретные сроки регулятор пока не называет.

"Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормативным актом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но технически не успеваем это сделать. Надеемся на начало осени", — цитирует РБК главу департамента страхового рынка ЦБ Филиппа Габунию.

По его словам, "сдвижка по срокам" происходит сугубо по техническим причинам.

Проект новых тарифов и порядка их применения был опубликован Центробанком в начале лета. Согласно проекту, на 20% в обе стороны тарифный коридор вырастет для всех категорий транспорта, за исключением мотоциклов и легковых машин юридических лиц: для них сделано некоторое послабление. Верхняя граница тарифа для этих категорий увеличится на 10,9% и 5,7% соответственно.

Таким образом, базовый тариф для частных автовладельцев будет выбираться из диапазона от 2 746 до 4 942 рублей. Мотоциклистам стоимость полиса будут рассчитывать, исходя из базового тарифа от 649 до 1 407 рублей, а корпоративным автомобилям — от 2 058 до 2 911 рублей.

Кроме того, в проекте Центробанка содержатся и другие предложения. Они включают закрепление страховой истории за конкретным водителем, некоторые доработки механизма применения КБМ, увеличение числа коэффициентов, которые влияют на конечную стоимость полиса, и тому подобное.