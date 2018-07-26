В Ростовской области производитель бетономешалок выпускает электромобили

Производитель спецтехники из Каменска-Шахтинского Ростовской области представил на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге электромобиль премиум-класса «Элекар 5Е-TIGARBO». В разработку новой продукции вложили 60 млн руб. Средняя цена элекара составляет 900 тысяч рублей.

Серийное производство электромобилей началось в феврале этого года. Машины уже курсируют по набережным на правом и левом берегу Дона (рядом со стадионом «Ростов Арена»). Полиция Казахстана использует машины для охраны общественного порядка на набережных Каспийского моря.

Так, 80% комплектующих для электромобилей «КОМЗ-Экспорт» делает сам. В России всего две компании производят подобные машины. Но ростовский производитель единственный, который выпускает полнокомплектный электромобиль, начиная от разработки.

В планах «КОМЗ-Экспорт» выпускать до 150 электромобилей в год, разработать около 15 моделей элекаров и довести объем их производства до 15-20% от общего объема производства.