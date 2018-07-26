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У ярославца угнали машину, пока он обмывал её покупку с друзьями
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У ярославца угнали машину, пока он обмывал её покупку с друзьями 

76.ru 5 часов назад
Фото: 76.ru
Ярославец так отмечал покупку новой машины, что забыл, где её оставил
Ярославец, купивший новую машину, умудрился потерять её в тот же день. В Дзержинском районном суде Ярославля рассмотрят дело об угоне «Фольксвагена», который купил себе за 200 тысяч ярославец в одном из салонов.
Отправившись с друзьями обмывать покупку, он припарковал машину в одном из дворов Брагино. Но забыл в каком. В машине мужчина также умудрился оставить ключи и документы. Несколько дней ходил мимо этого «Фольксвагена» 21-летний ярославец, видя, что в замке зажигания торчат ключи. Парень не удержался, открыл машину и уехал на ней.
— Обвиняемый спрятал машину у знакомого в гараже, не сказав ему, откуда взял автомобиль, — поясняют в прокуратуре Дзержинского района. — Через несколько дней машину он продал на «Авито» за 95 тысяч рублей.
К моменту ареста парень успел потратить деньги, полученные с продажи. На допросе он признал свою вину. Теперь ему грозит наказание: штраф до 200 тысяч рублей либо исправительные работы, либо до года колонии.
В Ярославле правоохранители дождались, пока юноша повзрослеет, чтобы посадить за малолетние кражи.
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